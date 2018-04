Laceblack live@ Earth Day

Si avvicina l’appuntamento con il “Villaggio per la Terra”evento organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, che si svolgerà a Roma dal 21 al 25 aprile nell’ormai tradizionale cornice di Villa Borghese, nelle due location del Galoppatoio e della Terrazza del Pincio.

La manifestazione ambientale più partecipata d'Italia con 5 giorni di sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini e buon cibo, in sostegno del nostro meraviglioso pianeta.



La band romana LACEBLACK darà il suo supporto musicale, esibendosi dal vivo lunedi 23 alle ore 17 sulla Terrazza del Pincio





LACEBLACK...Un eclettico viaggio Rock tra Romanzo e Mistero…



LACE BLACK è la personale estensione artistica del cantante/compositore Luca Celletti.



Nato a Roma, Luca inizia a suonare da giovanissimo come batterista rock per poi intraprendere un percorso artistico come cantante e compositore.



Attraverso diversi anni di composizione e attività live Luca ha sviluppato il suo unico stile musicale, distillandolo nei 12 brani dell’ album di debutto: “LaceBlack”, album registrato a Roma e Los Angeles e coprodotto da Luca e Dani Macchi (chitarrista e fondatore della rock noir band Belladonna).

L’album vede la collaborazione alla batteria del musicista-produttore Alex Elena (Alice Smith, Bruce Dickinson, Avril Lavigne ecc) e la partecipazione di diversi special guests.

Nei 12 brani dell’album è inclusa anche una cover, la ballata“ Old Souls”, tratta dal cult movie “Phantom of the Paradise” di Brian De Palma.



LaceBlack è inoltre la voce solista in “My Madonna”, brano scritto e prodotto da Dani Macchi e incluso nella colonna sonora del film italiano “ The Pills – Sempre meglio che lavorare” (2016)



La band ha ricevuto molti consensi e ottime recensioni su magazine specializzati, in Italia e all’ estero, con numerosi concerti nella scorsa stagione in Italia e in Europa ed è prossima a nuovi live

tra cui Sofia e Londra.



Infine il brano di LaceBlack "Closed in a Shell" è stato inserito nella nuova compilation “Sanremo Rock” manifestazione a cui hanno partecipato nel 2017 come finalisti per il Lazio



In LaceBlack la passione, il romanzo e il mistero si intrecciano in un intenso, sensuale sound che fonde elementi di rock, soul, r’n’b, blues, funk e psichedelia con l’ardente voce di Luca….



“This music is extremely chilled. It’s music for after the after, after party if you get our meaning Altered mind consciousness is optional, but would fit right in to the groove” -Dawn Osborne -“Fireworks Rock & Metal"



LINE UP : Luca Celletti – Vocals / Francesco Savarese – Guitars / Nicola Di Già – Guitars / Fabrizio Ruggiero – Bass Guitar/ Massimo Marraccini - Drums