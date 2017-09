Lace Black in concerto al Killoy Reloaded Rock Club

Si svolgerà Sabato 16 settembre, presso il Killoy Reloaded Rock Club di Roma il concerto dal vivo della rock band italiana LACEBLACK.



La serata vedrà l'artista proporre il suo omonimo album di debutto;con l’occasione verranno presentati anche alcuni brani inediti



L’album sarà disponibile presso la location dell'evento: Download su: http://www.cdbaby.com/cd/laceblack e nei diversi negozi digitali mondiali.



Killoy Reloaded

Via Appia Nuova, 1228, Roma 348 553 5771

Inizio concerto ore 22,00

Ingresso Libero





LACEBLACK... Un eclettico viaggio Rock tra Romanzo e Mistero…



LACEBLACK è la personale estensione artistica del cantante/compositore Luca Celletti.



Nato a Roma, Luca inizia a suonare da giovanissimo come batterista rock per poi intraprendere un nuovo percorso artistico come cantante e compositore, influenzato da artisti come The Rolling Stones, Aerosmith, Seal, David Bowie, Robert Plant, David Coverdale, The Doors,..



Attraverso diversi anni di composizione e attività live Luca ha sviluppato il suo unico stile musicale, distillandolo nei 12 brani dell’ album di debutto: “LaceBlack”, album registrato a Roma e a Los Angeles e coprodotto da Luca e Dani Macchi (chitarrista e fondatore della rock noir band Belladonna).



L’album vede la collaborazione alla batteria del musicista-produttore Alex Elena (Alice Smith, Bruce Dickinson, Avril Lavigne ecc) e la partecipazione di diversi special guests. Nei 12 brani dell’album è inclusa anche una cover, la ballata“ Old Souls”, tratta dal cult movie “Phantom of the Paradise” di Brian De Palma,

LaceBlack è inoltre la voce solista in “My Madonna”, brano scritto e prodotto da Dani Macchi e incluso nella colonna sonora del film italiano “ The Pills – Sempre meglio che lavorare” (2016)



In LaceBlack la passione, il romanzo e il mistero si intrecciano in un intenso, sensuale sound che fonde elementi di rock, soul, r’n’b, blues, funk e psichedelia con l’ardente voce di Luca...



La band si esibita dal vivo in UK la scorsa primavera ,ricevendo ottimi consensi di pubblico e buone recensioni su magazine specializzati, ed è prossima per nuovi concerti in Europa.



.

LINE UP

Luca Celletti – Vocals

Francesco Savarese – Guitars

Nicola Di Già – Guitars

Fabrizio Ruggiero – Bass Guitar

Massimo Marraccini - Drums