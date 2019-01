Laboratorio sulle ombre al Giokificio

Sabato 26 gennaio alle 16.30 ci sarà il laboratorio "Ombre che raccontano"



Narrare una fiaba utilizzando gli elementi "luce-buio" ha un potenziale straordinario: gioca sul concetto di trasformazione, di

creatività , ha un forte impatto scenico per lo spettacolo magico delle sagome e dei personaggi che prendono vita con la luce.

I bambini approcciando al gioco delle ombre si perdono in un mondo fantastico,dove un elemento così semplice è in grado di creare stupore e costruire elementi scenici di grande impatto.

Nel laboratorio ci saranno anche dei momenti di manualità e creatività con la realizzazione finale di una classica sagoma nera da portare a casa.

Durata: 1 ora



Il divertimento poi proseguirà in ludoteca.



Costo € 15 bambini (laboratorio + ingresso ludoteca 30 minuti), fratelli € 12



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



per prenotazioni e info: 338.3609134 petracheng@yahoo.it



www.petrachenglab.it



https://www.facebook.com/PetraChengLab/



Giokificio Via di Quarto Peperino, 39 (Saxa Rubra)

