Luce in scena: diamo spazio a Noi!, Laboratorio gratuito di Teatro Evolutivo

Il progetto “Luce in scena: diamo spazio a Noi” si rivolge a persone che vogliono fare un’esperienza di conoscenza e consapevolezza delle loro parti interne, favorendo un ascolto interiore, così da poter generare una maggiore armonizzazione ed equilibrio nel rapporto con gli altri.

L’obiettivo è quello di sperimentare forme di creatività e di espressività, grazie anche al potere trasformativo del gruppo e del teatro.

Attraverso delle esperienze guidate, entreremo in contatto con i “personaggi interni”, ovvero tutti quegli aspetti della nostra personalità che esprimiamo nella vita quotidiana, per renderli meno automatici ed inconsapevoli e per dar voce a quei personaggi che non osiamo mostrare a noi e agli altri e che spesso raccolgono le nostre risorse, i nostri talenti e le qualità.



E' necessaria la prenotazione entro il 1 Settembre, chiamando il 339.6470694 o scrivendo a francesca@dhyana.it