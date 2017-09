Laboratorio didattico sulle scienze del 1800

Il 15 ottobre non perdetevi al museo “Le Carrozze d’Epoca” il grande evento dedicato alla vita aristocratica nell'Europa del 1800 e, soprattutto, per i bambini il laboratorio didattico sulle scoperte scientifiche dell'epoca!

Durante il laboratorio i bambini saranno seguiti da esperti scienziati che attraverso giochi di gruppo e esperimenti scientifici li catapulteranno nel meraviglioso mondo dell'Europa ottocentesca.

Impareranno divertendosi, e diventeranno dei piccoli scienziati alla scoperta delle invenzioni di chimica, fisica e elettricità che hanno reso l'800 un'epoca di grande sviluppo.

A termine del laboratorio i visitatori potranno partecipare al grande evento realizzato al museo.

La suggestiva mostra delle carrozze verrà riportata indietro nel tempo e tra le antiche carrozze dame e cavalieri, vestiti con gli abiti dell'aristocrazia del tempo, passeggeranno e spiegheranno la vita e le abitudini delle famiglie nobili e non del tempo, come i tipi di giochi, l'uso del ventaglio nell'alta borghesia, la musica e tanto altro. La compagnia di ballo d'epoca realizzerà, inoltre, i balli tipici della nobiltà invitando i visitatori a provare.

Orari:

Le attività di laboratorio hanno la durata di un'ora e saranno divise in turni.

(I laboratori sono a numero chiuso, per garantire la partecipazione è consigliabile la prenotazione)

1° turno: ore 10:00

2° turno: ore 11:00

3° turno: ore 12:00

4° turno: ore 15:00

5° turno: ore 16:00

6° turno: ore 17:00

il museo chiuderà alle ore 20:00

dove siamo e info:

via andrea millevoi, 693 roma (zona ardeatina) 00128

Tel. 06/ 519 58 112

info@lecarrozzedepoca.it

www.lecarrozzedepoca.it

Età consigliata:dai 3 ai 15 anni;

Quando: 15/10/2017, 10:00 – 13:00; 15:00 – 18:00

Dove:museo Le Carrozze d’Epoca, via Andrea Millevoi 693; Roma (uscita 24 del G.R.A.)