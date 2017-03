Laboratorio di lingua inglese per bambini

A Roma, l'8 aprile, The Language Net, in viale dell'Aeronautica (EUR) 12, un'offerta per un laboratorio di lingua inglese dedicato ai più piccoli: PARTY TICKET- € 20 a bambino (materiali, gadget e merenda inclusi) - TLNET KIDS CARD per 5 LABORATORI AL COSTO DI 4 ALL IN ENGLISH (Insegnanti TLNet MADRELINGUA Inglese) - Fun Reading and Creative Writing - Giochi e attività ludiche (Bingo, Charades, Puppets e World Art) - E la merenda, tutti insieme! Info e prenotazioni 06 54210326 - info@tlnet.it Un sabato al mese presso la nostra sede di viale dell'Aeronautica 12 (EUR) organizziamo laboratori tematici con attività creative e ludiche per bambini dai 4 anni in su. Ogni laboratorio è incentrato su un argomento che l'insegnante utilizzerà per creare e proporre attività didattiche per i bambini. Tutte le attività di studio, creative & social sono sempre progettate in base all'età, al livello e agli interessi dei giovani partecipanti. Il team didattico TLNet Kids è composto da insegnanti madrelingua -seri e di grande esperienza- specializzati proprio per l'insegnamento ai bambini. Passione, competenza e entusiasmo sono gli ingredienti sapientemente dosati, per assicurare corsi di inglese divertenti e dinamici, e nello stesso tempo efficaci. Gli insegnanti TLNet Kids Il team didattico TLNet kids è composto da insegnanti madrelingua -seri e di grande esperienza- specializzati proprio per l'insegnamento ai bambini. Passione, competenza e entusiasmo sono gli ingredienti sapientemente dosati, per assicurare corsi di inglese divertenti e dinamici, e nello stesso tempo efficaci. Con base a Roma in zona EUR la nostra squadra è in grado di garantire una presenza capillare di docenti in tutta la città. Fondata nel 2001, TLNet vanta un'esperienza ventennale nell'insegnamento delle lingue straniere ad adulti, professionisti e ragazzi. L'assistenza in sede, via telefono e email - e le nostre pagine di social media - mantengono alto il livello di comunicazione e interattività con tlnet-kids.