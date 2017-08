Laboratorio della vagina al Roma Fringe Festival. Storie ironiche, incredibili, fantasiose o drammatiche.

Da chi ha perso il punto G e va a cercarlo in un laboratorio di sessualità a chi crede che le mestruazioni siano un segno del demonio.

Parole che in toni e colori diversi vogliono restituire sacralità al corpo della donna, parole per festeggiarci, parole per sdrammatizzare, ridere, parole per non dimenticare…non dimenticare di essere donna…energia essenziale della vita. Con la collaborazione artistica di Silvia Grassi e Riccardo Liberati.