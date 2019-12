Laboratorio creativo a La Chanceria: mix di divertimento, gioco e didattica attraverso i libri

Presso La Chanceria, il nuovo cuore letterario di Roma, sabato 14 dicembre a partire dalle ore 16.30, la casa editrice Dalia Edizioni organizza dei laboratori creativi che prendono spunto dalle loro ultime pubblicazioni dedicate ai più piccoli.

Un mix di divertimento, gioco e didattica che si può ottenere solamente attraverso i libri. "Il mio superpotere è la gentilezza" di Giulia Ceccarani e "Michelino a bordo della fantasia" di Roberta Argenti, saranno i due testi protagonisti del pomeriggio, da cui si prenderà spunto per attività istruttive e ludiche.

L'impegno della casa editrice umbra nella pubblicazione di testi per bambini e nella realizzazioni di eventi a loro dedicati è consolidata e riconosciuta, e non poteva mancare a pochi giorni dal Natale un incontro pensato esclusivamente a loro.

Soprattutto con l'ultimo libro, si vuole coinvolgere i giovanissimi lettori in percorsi di crescita e consapevolezza, promuovendo la lettura di testi divertenti ma anche formativi, e attività educative e di confronto.