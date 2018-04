Laboratori per famiglie. In viaggio nel cosmo.

In occasione della mostra Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein, il nuovo Edu Lab 1 si apre alle famiglie. Grazie ai due tutorial messi a disposizione e alla preziosa assistenza degli educatori museali, si va insieme alla scoperta dei Knupferli per intessere la trama dello spaziotempo e costruire la struttura sferica dei corpi celesti.