Laboratori Epifania al Museo dei Bambini

La visita ad Explora, museo dei Bambini di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo, si anima di nuovi laboratori dedicati a tutti i piccoli esploratori in visita tra i 3 e gli 11 anni. Dal 2 all'8 Gennaio, si festeggia l'Epifania con l'inizio del nuovo anno in un viaggio tra scienza, arte e fisica coordinati alla metodologia didattica del learning by doing, che individua nell'esperienza giocata, l'apprendimento informale. L'opportunità di partecipare ad un laboratorio significa per i bambini approfondire la scoperta e il divertimento; il Museo, in tutte le sue parti, è infatti pensato per incoraggiare il naturale desiderio di apprendimento avvicinandosi alla scoperta in modo non disciplinare. In programma: Vola, vola la Befana, per bambini dai 3 ai 5 anni, il laboratorio creativo per avvicinarsi giocando, tra binari, fili di lana, carta e scintillanti ornamenti, alla scoperta dei meccanismi. Pronti al lancio!, per bambini dai 6 agli 11 anni, il laboratorio in pieno stile Maker, movimento contemporaneo caratterizzato dalla convergenza di più discipline, come ingegneria, bricolage e tecnologia in un grande melting pot d'idee e di creazioni. Vieni ad Explora e inizia il nuovo anno da vero esploratore! Informazioni: Età: 0-11 anni Quando: dall'8 dicembre 2016 all'8 gennaio 2017 Per orari e prenotazioni: https://www.mdbr.it/laboratori-di-natale-2016/ 063613776- www.mdbr.it #NataleAdExplora