Tiger Farm triplica a Roma: ecco i laboratori di Carnevale

La Tiger Farm e i suoi laboratori per bambini arrivano anche a Piazzale della Radio, 1 e Via Cavour 81/83 a Roma. Spazio alla creatività dei più piccoli con tanti laboratori!

Dopo il successo riscontrato presso lo spazio di Via del Tritone 39/40 la Tiger Farm si espande e approda anche a Piazzale della Radio, 1 (Viale Marconi) e In Via Cavour 81/83 (fronte Santa Maria Maggiore a Roma. Due spazi che si aggiungono a quello di Via del Tritone dove da circa due anni Flying Tiger dà vita ad attività dedicate al mondo dei più piccoli.

All’interno dei tre negozi troverete degli spazi dedicati in pieno alla creatività dei più piccoli dove sarà possibile tutti i weekend del mese, prendere parte a divertentissimi laboratori organizzati e gestiti dai creativi dell’azienda.

Per tutti i weekend di Febbraio laboratori di Carnevale a partire da Sabato 4 e domenica 5 febbraio. Ecco gli orari in cui potrete godere dei laboratori di Tiger Farm:

Tiger Piazza della Radio 1 (Viale Marconi) - Roma Sabato alle ore 16.00

Tiger Via Cavour 81/83 - Roma Domenica alle ore 11.00

Tiger Via del Tritone 39/40 - Roma Domenica alle ore 16.00

Per Iscriversi al laboratorio basta accedere al seguente link e selezionare data e luogo desiderati: www.tigerfarm.eventbrite.it

Il brand danese offre inoltre la possibilità di organizzare feste di compleanno presso le Tiger Farm di via del Tritone e di Piazza della Radio. Spazi grandi e colorati in cui i bambini potranno festeggiare il compleanno divertendosi ed abbinando, se lo desiderano, un laboratorio creativo da condividere con tutti gli invitati.

Per informazioni è possibile contattare l’azienda all’indirizzo mail farm@tiger-stores.it oppure al numero di telefono 06-679343