Laboratori Dì Natura Speciale Appia Day

Laboratori naturalistici per bambini. Esplora i fantastici laboratori Dì Natura e tutte le meraviglie che contengono!



Per bambini fra gli 8 e i 12 anni



Orari: 11.00 12.00 15.00 16.00

Durata laboratorio: 1 ora



Turno 1 (11.00 - 12.00)

Predatori alati - Laboratorio per conoscere meglio gli uccelli rapaci e le loro prede

Turno 2 (12.00 - 13.00)

Insetti e mimetismo - Laboratorio sui bizzarri adattamenti degli specialisti del travestimento

Turno 3 (15.00 - 16.00)

Tuffo nel blu - Laboratorio per scoprire la biodiversità presente nei nostri mari

Turno 4 (16.00 - 17.00)

Siamo fatti così - Laboratorio per osservare e toccare con mano gli scheletri di rettili, uccelli e mammiferi



E' richiesta la prenotazione direttamente sul posto

Evento a pagamento: prezzo speciale € 5,00

A cura del Parco Regionale Appia Antica