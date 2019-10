Laboratori d'arte e creatività in occasione della mostra 'Objects and sounds'

La Fondazione Pastificio Cerere e Informadarte presentano i laboratori d’arte e creatività, che si svolgeranno sabato 26 ottobre, in occasione di Objects and Sounds, prima mostra personale in Italia dell'artista finlandese Jonna Kina, a cura di Manuela Pacella.



Il progetto è patrocinato dall’Ambasciata di Finlandia a Roma ed è stato reso possibile grazie al

Project Grant 2019 di Frame Contemporary Art Finland e al sostegno di Finnish Cultural Foundation e Arts Promotion Centre Finland.



La ricerca di Jonna Kina si colloca in uno spazio liminare tra suono, linguaggio e immagine, attraverso lavori prevalentemente filmici, installativi, sonori e fotografici.

Il primo livello di rappresentazione iconografica nelle opere dell’artista ha una forte connotazione

stilistica, elegante e pulita. Questa patina quasi iperreale è pronta a denudare il contenuto nel

tempo necessario della visione, per renderlo poi riconoscibile attraverso un rapporto di intimità

cognitiva e mnemonica con lo spettatore.



I laboratori

I bambini partecipanti, insieme alle loro famiglie, verranno accompagnati in una visita guidata dell'esposizione e in una attività pratica volta a rielaborare le idee e la ricerca dell’artista.



Il suono è sicuramente il protagonista indiscusso di questa mostra: rumoroso, silente e scultoreo viene catturato e utilizzato come materiale e strumento dall’artista per risvegliare una nuova percezione della realtà e del nostro quotidiano.

Abituati a esplorare il mondo innanzitutto con lo sguardo, finiamo per sottovalutare e non prestare la giusta attenzione agli altri sensi. Così di fronte alle opere di Jonna Kina ri-accendiamo la nostra attenzione ai suoni e rumori che si possono produrre con gesti semplici, utilizzando materiali presenti intorno a noi. Facendo riferimento all’attività dei rumoristi cinematografici, categoria artistica che da un secolo agisce di nascosto per rendere il più veritiera possibile la nostra percezione della realtà proiettata su uno schermo, l’artista stimola nuovi punti di vista e attiva rinnovati punti di “ascolto”.

Archivio di nuove sonorità (4-6 anni)

h 16.00 – 17.15

Ai piccoli visitatori (4-6 anni) verrà mostrata la “valigia di Foley” chiedendo loro di ascoltare i rumori degli oggetti contenuti all’interno e immaginare a quali altri corrispondono nell’ambiente che abitiamo. Successivamente, facendo riferimento alla serie di fotografie Foley Objects presenti in mostra, ognuno di loro creerà la scheda di un “Archivio di nuove sonorità”: riproducendo con un disegno uno degli oggetti scelti nella valigia, scriverà, come didascalia, il suono che produce e l’occasione nel quale lo si ascolta – nella loro personale esperienza.

Ti racconto un suono (7-10anni)

h 17.30 – 19.00

Dopo la visione del video presente in mostra, Arr. for a Scene, i bambini (7-10anni) saranno coinvolti in una piccola azione performativa con la quale approfondiranno le possibilità espressive e narrative legate al suono. Successivamente realizzeranno un lavoro che dal suono di selezionati oggetti, contenuti in una “valigia di Foley”, chiederà loro di riportare la traccia sonora ad essere traccia grafica, trovando per alcuni di questi un segno e un colore che li rappresenti.



PER CHI

bambini 4-10 anni (bambini di 4-5 anni accompagnati da un genitore)



QUANDO

SABATO 26 OTTOBRE 2019

DOVE

Fondazione Pastificio Cerere, via degli Ausoni 7, Roma



TEMPISTICHE

Primo turno h16,00 - 17,15 – bambini 4-6 anni

Secondo turno h17,30 – 19,00 bambini 7-10 anni