Labaro Rock: il festival della musica emergente e indipendente

Nel Parco Marta Russo torna Labaro Rock: tre giorni di concerti live ad ingresso gratuito. Labaro Rock 2017 si terrà dall'8 al 10 settembre: le esibizioni sul palco di viale Gemona del Friuli inizieranno alle 21.

Labaro Rock: il festival della musica indipendente

Labaro Rock Festival è una manifestazione a carattere gratuito che promuove la musica emergente e indipendente nell’ambito della riqualifica delle periferie. Il festival è giunto ormai alla quindicesima edizione ed è gestito direttamente da un gruppo di organizzatori dell’associazione ONLUS Occupiamoci di…

In passato, durante le serate delle varie edizioni del festival, si sono esibiti gruppi affermati come Il Muro del Canto, Giorgio Canali, Gang, Roberto Angelini, Valentina Lupi, Rosso Malpelo, Andrea Ra, Wogiagia, E42, Babalot, Elettronoir, Giancane, Riccardo Sinigallia. Tutti gli artisti hanno manifestato entusiasmo per la rassegna, aderendo all’iniziativa per sostenere la musica emergente ed indipendente e mirare a costruire una vivibilità diversa nel quartiere.

Ecco i concerti di Labaro Rock 2017

Venerdì 8

White Thunder

Keet & More

Kozminski

Sabato 9

Senna

Mèsa

So Does Your Mother

Domenica 10

Chiazzetta

La scala Shepard

Skasso

Inizio concerti ore 21

Ingresso gratuito