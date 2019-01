La voce poetica della Viola

Musiche di M. Glinka, R. Schumann, S. Braconi,

A. Khachaturjan, S. Rachmaninov, S. Prokofiev



Viola: Domenica Pugliese

Pianoforte: Monaldo Braconi



Un programma che indaga e presenta le caratteristiche espressive del timbro della viola, strumento sino al XIX secolo considerato come di "ripieno", andando a toccare i registri intermedi posti tra quello del violoncello e quello del violino.Lo stesso Mozart, aveva avuto modo di apprezzare il suo timbro: suonando egli stesso la viola compose un trio meraviglioso per violino, viola e pianoforte, che soprannominò "Trio dei Birilli", avendolo composto di getto, appoggiandosi ad un tavolo da biliardo sul quale erano posti dei birilli che si divertiva a far cadere.

Nel XIX e poi nel XX secolo la viola vide riconosciuta la dignita' della sua meravigliosa voce, calda ed affascinante, grazie all'opera di alcuni compositori che verranno proposti anche in questo programma: da Glinka, padre della musica russa, passando per Schumann, Rachmaninov, Kachaturjan, Brahms e toccando anche la contemporaneità con l'Elegia e Capriccio di Simonide Braconi, prima viola dell'Orchestra del Teatro "Alla Scala" di Milano, compositore di alcune pagine importanti per questo strumento. In effetti dal 1800 in poi la viola vide accrescere le composizioni ad essa dedicata, con pagine di poetica e bellezza assoluta.



