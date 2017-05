Dal 2006 al 2017 le donne uccise in Italia sono state 1740 e di queste più del 70% in famiglia. Donne, o meglio, persone, strangolate, accoltellate, bruciate, o nel migliore dei casi, nei quali hanno salva la vita, sfregiate in modo permanente. In molti casi, il femminicidio è preceduto da violenza sessuale, stalking, atti persecutori e violenze psicologiche che tendono a minare la sicurezza e il senso di consapevolezza della donna. Quindi, se al numero delle vittime aggiungiamo il numero delle donne che subiscono tutte le altre forme di violenza sopraelencate, senza giungere alla morte, raggiungiamo numeri importanti in termini di sofferenza psichica e spirituale e un conseguente consistente numero di orfani e bambini che richiedono attenzioni da parte dei servizi sociali. Ovviamente le cronache raccontano attraverso i media solo quando la violenza fisica è stata portata a compimento, la violenza quotidiana fatta di parole, sguardi, atti mancati, scarsa considerazione, viene spesso fatta passare in secondo piano, quando invece è parte integrante e humus di quel retroterra culturale che ancora nei giorni nostri persiste e spesso governa in maniera distorta le relazioni umane. In questo contesto assume importanza un progetto come La voce delle donne - considerazioni al femminile riguardo alla violenza di genere, nel quale 21 donne hanno aderito con entusiasmo e hanno concesso la loro immagine ed esternato i loro pensieri riguardo questa urgenza sociale, in assoluta libertà di forma e di contenuti. I loro pensieri ci portano, con estrema sensibilità, a porre attenzione a ciò che persone di sesso femminile pensano realmente. E lo dicono senza remore di sorta. Le loro parole e i loro occhi ci conducono, con decisione, nel territorio oscuro delle speranze svanite, della disillusione, del dolore e della paura, ma al contempo anche nella voglia di luce e di rinascita, nella voglia di consapevolezza, nella necessità di una sana educazione di un figlio e in ultimo di speranza e di futuro. La voce delle donne, le parole e gli occhi di 21 donne che ci mettono la faccia.