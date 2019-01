La vita secondo John Cusack al Teatro Trastevere

Si nasce soli, si muore soli.

E nel mezzo?

Ci si aggrappa.

Disperati. Di slancio. Senza calcoli. Forte. Tanto forte. Troppo forte, a volte, e non esiste nient'altro, nessun altro e tutto il resto è minaccia al frammento di universo al quale ci si è aggrappati; tutto il resto è l'abisso e fa paura.



Madre adottiva e figlia adottata sono inseparabili, ma per i motivi sbagliati. L'abisso le circonda e l'unico modo per respingerlo è restare aggrappate l'una all'altra, anche se il rapporto, corrotto sin dall'inizio, è ormai irrimediabilmente insalubre, cosa di cui sono perfettamente consapevoli.

Ma il loro cancello rimane chiuso.



In questo ingranaggio di tortura mascherato da sollievo s'inserisce John Cusack - o, comunque, qualcuno che pare gli somigli. Viandante della vita, lui ha un modo tutto suo di aggrapparsi. Più gentile, meno ossessivo.

L'abisso circonda anche lui, ma a quanto pare è in grado di attraversarlo.

L'importante è aprire il cancello e andare avanti.

In discesa, in salita, ma avanti.

Un piede davanti all'altro.



Con La vita secondo John Cusack appuntamento al Teatro Trastevere, Via Jacopa de’ Settesoli 3, dal 7 al 10 febbraio, da giovedì a sabato ore 21:00, domenica ore 17:30.



