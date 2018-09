La Villa di Livia: il lusso di un’imperatrice

Non si può dire di conoscere Roma se non si visitano le affascinanti rovine della villa di Livia Drusilla, moglie di Augusto, a Prima Porta. Non solo si potranno ammirare i resti di stupende pitture e pavimenti musivi, ma si potranno anche conoscere la storia e le leggende collegate a questo luogo, che per secoli è stato considerato sacro. Sarà inoltre interessante scoprire l’organizzazione interna di una villa suburbana di epoca romana, con i suoi ambienti di rappresentanza e privati, con le terme, le sale per gli ospiti e i vani di servizio. Una visita guidata con archeologo assolutamente da non perdere!



Quando

Sabato 29 Settembre 2018 alle ore 10:30



Dove

Via della Villa di Livia 126, all’ingresso dell’area archeologica



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona, gratis under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/villa-di-livia-lusso-imperatrice/