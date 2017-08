Via Appia Antica - visita guidata in bicicletta

Tre ore di pedalata per un itinerario archeologico unico al mondo tra i monumenti della Regina viarum, dalla Chiesa del Domine Quo Vadis? fino al Via di Tor Carbone. Una sequenza ininterrotta di sepolcri delle più varie tipologie, tra i quali spicca maestoso il mausoleo di Cecilia Metella. Ingressi gratuiti (inclusi nel percorso) presso Circo e Villa di Massenzio, Villa Capo di Bove.



Percorso: totale circa 6,5 km

Difficoltà: facile

Durata: circa 3h

Ingressi (gratuiti): Circo e Villa di Massenzio, Villa Capo di Bove.

INFORMAZIONI:

Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 15,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 5,00 + spese di prevendita

I biglietti non sono rimborsabili, è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it

Appuntamento: ore 10,15 presso Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica 58/60

Partenza: ore 10,30 presso Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica 58/60

Per maggiori informazioni: puntoappia@parcoappiaantica.it

Non è, invece, possibile variare variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.