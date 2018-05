Appia Antica: la “Regina Viarum” tra Antichità e Medioevo

Con i suoi 540 Km, l’antica via Appia era ritenuta già in età romana una delle più importanti e imponenti strade consolari mai costruite, poiché costituì una rilevante arteria di collegamento tra Roma e Brindisi, unico e fondamentale snodo commerciale verso l’Oriente. Il popolo romano la nominò “regina viarum” per l’importazione di materiali pregiati verso Roma,, e, proprio per questo, lungo il suo tragitto è facile trovare sedi di straordinarie costruzioni monumentali. Ai giorni nostri, la via Appia Antica è inserita nel parco regionale omonimo, che consta di 35.000 ettari di parco naturalistico costellato di importanti vestigia e memorie di un passato lontano. L’associazione culturale Esperide è lieta di inoltrarvi in un viaggio storico, nel quale, seguendo l’antica via consolare, si possono scorgere i più importanti monumenti della Roma antica, partendo dalla chiesa di San Sebastiano al Circo di Massenzio, alla chiesa cistercense di San Nicola a Capo di Bove fino ad arrivare ad uno dei più celebri mausolei di antichità romana: la tomba di Cecilia Metella.



