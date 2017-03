La Vetrina presenta: Le Mosche / DDQP / Cellar Door live@Defrag

La Vetrina presenta... ► Le Mosche Opening Act: ► Disturbo della quiete pubblica ► Cellar Door Le Mosche -> https://www.facebook.com/lemoschedigolding/?fref=ts "La musica delle Mosche mira a rivelare ciò che è più fastidioso del pensiero comune e individuale. Attraverso un ronzio rivelatore e ad alto volume fanno luce sul "letame" attorno al quale volano e di cui sempre si sono per necessità nutrite." Prima di loro, il punk scatenato e scanzonato del Disturbo della Quiete Pubblica, e i giovanissimi Cellar Door, energici e d'impatto! ---------------------------------------------------------------------- Start: 22.00 Ingresso: 5e tessera inclusa Defrag è in Via delle Isole Curzolane 75, a 5 min a piedi da capolinea Metro B1 Jonio! ------------------------------------------------------------------------ Media Partner: Il piano "B"progetti sonori OfficineZero UKI >(ukizero.com) Jumping Flea La Voce del Coniglio Rosa di Jessica Donadio Àntima Graphix --------------------------------------------------------------------- Per info o proposte: lavetrinalive@gmail.com