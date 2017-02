La Vetrina Presenta: L'Ultima Fila Release Party!

Eccoci di nuovo con un bellissimo Release Party! Stavolta tocca a L'ultima fila, band pop-rock Italiana dall'anima cantautorale con una attenta ricerca dei suoni e ricchi arrangiamenti elettrici dall'energia travolgente! Ad introdurre la presentazione dell'EP di questi ragazzi due ospiti d'eccezione: Carlo Valente, ormai conosciutissimo e travolgente cantautore prossimo al lancio del suo disco; Gli Stanis , band ormai consolidata nello scenario underground che per l'occasione si esibiranno in un Set a cavallo tra l'acustico e l'elettrico. Il tutto nella spettacolare cornice del Wishlist Club a San Lorenzo, di cui siamo orgogliosamente ospiti per la prima volta...in un giovedì sera di fine febbraio, con la sessione di esami ormai alle spalle! Vi aspettiamo al wishlist! -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Start-----> h 22.00 Ingresso: 5€ con tessera \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\ Media Partners: Il piano "B"progetti sonori Jumping Flea UKI >(ukizero.com) Leggi Scomodo La Voce del Coniglio Rosa di Jessica Donadio Àntima Graphix