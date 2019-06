Comunicato stampa - CineTeatro L'aura - LA VERITÀ TI FA MALE LO SO – sabato 13 Luglio 2019



Al CineTeatro L'aura, sabato 13 luglio inizia la stagione estiva “R-Estate con noi” in scena il primo di quattro eventi con la formula aperitivo+spettacolo. Iniziamo con l’esilarante commedia “ LA VERITÀ TI FA MALE LO SO”, scritta e diretto da Roberto Lopez, con lo stesso Roberto Lopez e Ilaria Sequino. Uno spettacolo divertentissimo e travolgente, capace di far ridere mentre si riflette magari su cose “serie”... Quanto abbiamo paura del diverso? Quanto siamo egoisti? Siamo in grado di mettere da parte le aspirazioni che abbiamo per i nostri figli e far vivere loro le proprie vite? Queste e altre domande vi aspettano in una risoluzione ironica e travolgente! Vi aspettiamo Sabato 13 luglio dalle ore 20 con uno stuzzicante aperitivo e a seguire la divertentissima commedia “ LA VERITÀ TI FA MALE LO SO”. Che cosa state aspettando??? Prenotate!



Per info : http://www.teatrolaura.org/portfolio/la-verita-ti-fa-male-lo-so/

LA VERITA’ TI FA MALE LO SO

sabato 13 luglio ore 21 (data unica)

aperitivo + spettacolo a 10 €



Cine-Teatro L'Aura

Vicolo di Pietra Papa, 64 (Angolo Via Pietro Blaserna, 37) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

Sito: http://www.teatrolaura.org/stagione-estiva-2019-r-estate-con-noi/