La vendetta rock'n'roll di Greg al Dissesto Musicale

Sabato 25 Febbraio il carnevale del Dissesto Musicale è tutto all'insegna dei ruggenti anni '50 con Greg & The Rockin' Revenge, formazione in cui milita il celebre comico del duo "Lillo & Greg", che sarà sul palco del live club di via del Barco. I concerti avranno inzio dalle h.22:30 e vedranno sul palco anche il quintetto rockabilly Al Scaringi & The Spiders. Greg, da sempre appassionato del rock'n'roll che pervase l'America degli anni '50, si cimenterà nell'esecuzione di brani di Buddy Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Billy Riley, Carl Perkins e tanti altri. Gli anni '50 saranno protagonisti della serata anche con le esibizioni della scuola di ballo Tutti Frutti Rock'n'Roll, da anni attiva nell'insegnamento e nella diffusione del Boogie Woogie e del Rock'n'Roll, i balli degli anni '50 che emanano energia ed allegria ad ogni passo. L'ingresso alla serata è riservato ai soli soci tesserati nel 2017. La richiesta di tesseramento per poter accedere alle serate del Dissesto Musicale è facilmente effettuabile sul sito internet www.dissestomusicale.it Le prevendite per la serata sono disponibili sul circuito di BookingShow: https://goo.gl/J3Ks56 Informazioni utili: Apertura cancelli: h.21:30 Inzio esibizioni: h.22:00 Contributo artistico: 7 euro Link prevendite: https://goo.gl/J3Ks56 Evento Facebook: https://goo.gl/7282JQ Accrediti stampa: uz@rebelhub.it

