La vedova allegra al Parioli Theatre Club

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE

presenta





PRIMA ASSOLUTA DE “LA VEDOVA ALLEGRA VA DA MAXIM’S”

AL PARIOLI THEATRE CLUB

28 E 29 DICEMBRE



ROMA – Sarà una novità esclusiva la versione de “La Vedova Allegra” che la Compagnia Italiana di Operette porterà in scena al Parioli Theatre Club il 28 e 29 dicembre, alle ore 21,30. L’operetta più famosa al mondo, ambientata a Parigi e magnificamente musicata da Franz Lehár, è stata ripensata con un’interpretazione del tutto speciale in cui saranno eseguiti i brani più celebri e suggestivi e balli travolgenti e passionali in un’atmosfera di contagiosa spensieratezza. L’originale trasposizione, dal titolo “La Vedova Allegra va da Maxim’s”, è diretta da Maria Teresa Nania e Claudio Pinto con le coreografie di Monica Emmi e la direzione musicale di Maurizio Bogliolo.



La cornice è quella del famoso locale parigino Maxim's, da sempre emblema di mondanità, sfarzo e divertimento, in cui si alterneranno sfumature romantiche, scene buffe e danze festose. I personaggi fluiranno in palcoscenico arrivando dalla platea e vivendo parte delle vicende amorose e litigiose circondati da un pubblico che avrà la sensazione di sentirsi completamente coinvolto nel plot, per poi portare con sé le emozioni di un fantastico viaggio nella Belle Époque. In un coinvolgente intreccio tra platea e palcoscenico si dipana la narrazione scanzonata e comica del simpatico Njegus (interpretato da Claudio Pinto), ovvero l’impiegato di cancelleria dell’armata pontevedrina, e del Barone Mirko Zeta (Danilo Ramon Giannini), ambasciatore del Pontevedro a Parigi che, nella storia, tentano di combinare il matrimonio tra la vedova Hanna Glavari (Clementina Regina) e il Conte Danilo Danilowitsch (Massimiliano Costantino) fino ad arrivare al finale con due can can, quello cantato da Valencienne (Irene Geninatti Chiolero) e il famosissimo galop di Offenbach. Tra gli altri personaggi dell’operetta ricordiamo il Conte Bogdanowitsch (Riccardo Ciabò) e Camille De Rossillon (Alessandro Pulitani).

I raffinati costumi sono curati da Eugenio Girardi e il corpo di ballo Ensemble Nania Spettacolo è composta da Martina Alessandro, Martina Coiro, Giada Lucarini, Erika Pentima, Idiana Perrotta e Raffaella Siani.





“LA VEDOVA ALLEGRA VA DA MAXIM’S”

Musiche tratte da “La Vedova Allegra” di Franz Lèhar

Librettista: Victor Leòn - Leo Stein (riadattamento dialoghi: Maria Teresa Nania e Claudio

Pinto)

Regia Maria Teresa Nania e Claudio Pinto

Coreografie Monica Emmi

Direzione musicale Maurizio Bogliolo

Personaggi e interpreti

Hanna Glawary: Clementina Regina

Njegus: Claudio Pinto

Conte Danilo Danilowitsch: Massimiliano Costantino

Barone Mirko Zeta: Danilo Ramon Giannini

Baronessa Valencienne: Irene Geninatti Chiolero

Conte Bogdanowitsch: Riccardo Ciabò

Camille De Rossillon: Alessandro Pulitani

Corpo di ballo Ensemble Nania Spettacolo: Martina Alessandro, Martina Coiro, Giada Lucarini,

Erika Pentima, Idiana Perrotta, Raffaella Siani

Costumista: Eugenio Girardi

Responsabile di sartoria: Angela Toso

Sartoria: Sorelle Ferroni

Fonico: Massimo Di Bacco

Macchinista: Danilo Olivieri

Direzione artistica: Maria Teresa Nania

Programmazione tour: Claudio Corucci