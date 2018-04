La Valle della Caffarella e la Via Appia Antica

Tre ore di pedalata tra le bellezze naturalistiche, paesaggistiche della Valle della Caffarella e il primo tratto della Via Appia Antica. Dopo aver percorso le prime tre miglia dell'Appia Antica ed ammirato (dall'esterno) la Tomba di Cecilia Metella, il complesso di Massenzio, un naturalista vi accompagnerà alla scoperta della Valle della Caffarella e ne conosceremo gli angoli più nascosti.



Percorso: totale circa 6,5 km

Difficoltà: facile

Durata: circa 3h



INFORMAZIONI:



Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 15,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 6,00 + spese di prevendita



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it



I biglietti non sono rimborsabili, è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it



Appuntamento: ore 10,15 presso Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica 58/60

Partenza: ore 10,30 presso Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica 58/60

Per maggiori informazioni: puntoappia@parcoappiaantica.it



I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma Primavera-Estate 2018 in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it.

Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.