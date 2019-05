"La valigia è quasi pronta", spettacolo teatrale

La Compagnia della Farsa

Presenta:

“LA VALIGIA E’ QUASI PRONTA”



Di Stefano Terrabuoni

Regia di Luca Pennacchioni



Con:

Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni

Un uomo e una donna che, nella metafora del viaggio, si misurano con tutti gli ostacoli che spesso ci impediscono di intraprendere un cambiamento. Alla fine, il viaggio è quello che dobbiamo fare dentro di noi. Si ride e si riflette ne “La valigia è quasi pronta” la nuova commedia firmata da Stefano Terrabuoni per la regia di Luca Pennacchioni e con lo stesso regista in scena insieme a Claudia Spedaliere. La commedia in scena il 21 maggio è un’anteprima dello spettacolo che tornerà in programmazione al Teatro Petrolini il prossimo anno con la Compagnia della Farsa.



Martedì 21 Maggio alle ore 21.00 al Teatro Petrolini, Via Rubattino 5, Roma.

Biglietto unico 13 euro (tessera inclusa)

Info e prenotazioni 06 57 57 488 - 340 61 79 215

compagniadellafarsa@gmail.com