La Treccia colorata. Storie di Botanici ed Alberi. Filo blu. Una conferenza di Antimo Palumbo

E’ grazie ai botanici, spesso “seri signori accademici” o talvolta “spietati cacciatori di piante” che oggi possiamo godere nei nostri parchi e giardini di alberi e piante dai fiori e dai frutti meravigliosi importati da diversi continenti. In tre conferenze, organizzate dall'associazione Flora Romana della durata di novanta minuti, ognuna caratterizzata da un filo colorato, Antimo Palumbo, scrittore e storico degli alberi, tratterà della storia, delle biografie e degli aneddoti che riguardano alcuni botanici e piante ed alberi straordinari. Grazie ad immagini e riferimenti storici con una modalità divulgativa rivolta a tutti, ogni incontro sarà un’occasione per conoscere in un percorso affascinante che unisce storia, cultura e botanica, le storie di botanici e cacciatori di piante, storie di viaggi, avventure, amore e sentimento tutte accomunate dalla grande passione per gli alberi.

Ad ogni incontro verrà distribuito ai partecipanti un programma, ovvero un testo stampato con tutte le piante e gli autori trattati. Gli incontri si svolgeranno a Roma alle ore 18.00 in Viale Regina Margherita 176 La partecipazione è riservata ai soci dell'Associazione Flora Romana (ed è a numero chiuso, massimo 12 persone) con la seguente modalità : Soci ordinari (contributo di 7 euro e tessera gratuita). Per iscriversi ai singoli incontri è necessario un sms di conferma ( entro le ore 12 del martedì ) al numero 339/762.50.85 o un messaggio alla segreteria telefonica del 06/43.86.318.La partecipazione all'incontro sarà confermata da un Sms di risposta.