La traduzione, un ponte di solitudine

Evento dedicato a Lu Tongliu, il più grande italianista cinese, traduttore in cinese di grandi capolavori della letteratura italiana.

Realizzato in collaborazione con sua figlia, la Professoressa Lu Jing, sarà un'occasione per condividere aneddoti della vita professionale di Liu Tongliu e parlare di traduzione, delle tecniche utilizzate e delle principali difficoltà che si possono incontrare.

Durante l’incontro verranno distribuiti e letti, sia in italiano che in cinese, dei brani tradotti da Lu Tongliu.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per partecipare è necessario inviare una email all'indirizzo info@cinainitalia.com