La Terrazza di Artwave: Versi con Er Pinto

Nell’ambito di DOPOLAVORO FLUVIALE, il nuovo format di eventi all’aperto di Industrie Fluviali, Artwave presenta "La Terrazza di Artwave: Versi", una serata dedicata alle forme itineranti di poesia contemporanea, che avrà luogo giovedì 23 luglio 2020 dalle 18 in poi.

Versi da ascoltare e da leggere, sui muri delle Industrie Fluviali e dal palco del Dopolavoro Fluviale. Poesia anonima, poesia di strada, poesia oggi.

La Terrazza di Artwave ospita Leandro Mancino e Er Pinto per una serata dedicata alle forme contemporanee della poesia.

Sarà anche l’occasione per conoscere la produzione poetica di Bizaban, il workshop di Mariagiorgia Ulbar ospitato dalle Industrie Fluviali.

L’incontro sarà moderato da Alessandro Mancini, fondatore e CEO di Artwave. A seguire: SORSI&MORSI a cura di Batò, il bistrot delle Industrie Fluviali.



Ingresso gratuito. Per garantire il distanziamento fisico ed evitare assembramenti, i posti sono limitati.

Prenotazioni tramite WhatsApp inviando un messaggio al 3203177559 specificando data, nome e numero di persone. Per accedere, è necessario indossare la mascherina (chi ne è sprovvisto, può acquistarla in sede). All’ingresso, verrà rilevata la temperatura corporea e fornito il gel per la sanificazione delle mani.