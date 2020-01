La Tarantella del Carnevale all'Auditorium Parco della Musica

Torna, all'Auditorium Parco della Musica, la Tarantella del Carnevale, un'occasione speciale per riscoprire gli antichi rituali agricoli che nelle antiche civiltà classiche ripercorrevano il passaggio dall’Inverno alla Primavera, tempo di risveglio e di fioritura, auspicio e speranza per un raccolto abbondante.

Una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di tante maschere e danzatori tradizionali che animeranno gli spazi all'aperto e al chiuso dell'Auditorium.

Anche quest’anno infatti dalle ore 16.45 la parata musicale mascherata attraverserà gli spazi aperti dell’Auditorium. Si prosegue alle ore 18 in sala Sinopoli con il concerto che vede come ospiti speciali: le maschere del Carnevale di Alessandria del Carretto, un piccolissimo centro nel cuore del Pollino orientale, caratterizzato dalla tradizione arcaica dei Połëcïnellë Biellë, complesse e variegate maschere con copricapo, maschera lignea, scialli e fazzoletti di seta antica e monili in oro. Le Zampogne di Caggiano, un piccolo centro dell’area del Vallo di Diano, e il gruppo di maschere sonore zoomorfe Summueri e Sonagli proveniente dall’area delle province di Latina e Frosinone.

Un'esperienza di festa originale, ipnotica e travolgente e autenticamente popolare.

Per maggiori informazioni: https://www.auditorium.com/evento/la_tarantella_carnevale-21459.html