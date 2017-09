La tammurriata a Il Giardino di Ousti

Venerdì 22 settembre H 20:30

Spettacolare concerto e ballo a ritmo della tammurriata a Il Giardino di Ousti.

Con Nando Citarella e Pejman Tadayon in Dayereh

SARANNO SUL PALCO: il Coro Persepolis e di Cymbalus ed Equivox ensemble voci e tamburi, Isabella Gargiulo (canto), Paolo Orsini (Bam Tar), Pietro Grassini (Oud), Nando Citarella : Voce, Tammorra, Muta, Chitarra battente, Marranzano, Pejman Tadayon: Bam-Tar, Tar, Saz, Duff,Voce.



"DAYEREH"

( a oriente del Vesuvio tra sufismo e tammurriata)

Il progetto DAYEREH nasce tra due esperti musici delle tradizioni musicali tammurriate e sufi : Nando Citarella e Pejman Tadayon. DAYEREH in lingua persiana (farsi), arabo, turco, azero e tante altre lingue significa "cerchio". La figura del cerchio è molto importante e usata nei vari rituali delle culture orientali, influsso che, negli anni, attraverso il nord Africa è giunto in Europa,fino ad incontrare in Italia le tradizioni del sud e, mischiandosi e amalgamandosi, ha portato alla nascita di tarantelle meridionali, come ad esempio la Tammurriata campana, in cui è presente questo collegamento forte con l'oriente. Il progetto DAYEREH cerca di trovare ponti comuni tra la tradizione sufi e quella delle tammurriate, creando un'atmosfera unica in cui la musica si trasforma in un unico linguaggio, dove i canti sufi si fondono con quelli italiani e i tamburi suonano insieme ai daf persiani. La danza è parte fondamentale di queste due culture che, seguendo il ritmo dei tamburi, si esprime attraverso giri (danze sufi) e disegni di cerchi nello spazio (tammuriata). Canti e danze, ritmo e parola si incontrano su temi comuni tra rito e tradizione. Tutto questo è DAYEREH, progetto di Nando Citarella (Italia) e Pejman Tadayon (Iran).



Dalle 20.00 fino all'alba una serata per divertirsi, mangiare e ballare a ritmo della tammuriata!!!

Ingresso € 10 consumazione inclusa

Ingresso + cena € 20

Prenotazione gradita



Info:

IL GIARDINO DI OUSTI

Via dei Boccabelli, snc, 00143 Roma (zona Laurentina – Roma)

Fb: @ilgiardinodiousti

Tel. 392 0103379 – 348 8883092

