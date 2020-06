La storia della Tenuta di Tor Marancia, visita guidata

L’associazione Coolture inaugura una serie di visite guidate inedite, esclusivamente in spazi aperti e a numero chiuso… si tratta di un ottimo modo per riappropriarsi del territorio e di riscoprirlo, in profondità, dopo la lunga quarantena dovuta al Covid 19. Naturalmente, rispettando – in maniera rigorosa – tutte le norme di sicurezza.



Si tratta di passeggiate in luoghi molto poco conosciuti ma di primaria importanza per la conoscenza e soprattutto la comprensione di Roma e dei suoi spazi circostanti. Il primo appuntamento riguarda la Tenuta di Tor Marancia… un parco di periferia ma dalla storia particolarmente affascinante. Attraverso una passeggiata di un’ora si avrà modo di scoprire e soprattutto di comprendere la storia di questa fetta di Agro Romano… dopo di che la campagna romana non vi sembrerà più la stessa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (max 15 partecipanti) tramite sito web o al numero 351 0862371

DURATA: 1 ora di passeggiata non impegnativa, ma con dislivelli. Sono consigliate scarpe comode ed è bene avere con sè la mascherina.

CONTRIBUTO: 10 € (tutto incluso)

APPUNTAMENTO: viale Giulio Aristide Sartorio, 102 (davanti alle Poste)



Nel caso venga superato il numero chiuso di 15 persone, verranno fissati più turni, oppure più date a seconda della vostra esigenza.