La storia del popolo ebraico a Roma, visita guidata con storico dell’arte

VENERDI’ 21 AGOSTO ORE 21.00



Gli ebrei di Roma costituiscono una delle più antiche comunità del mondo vantando la presenza costante in città da oltre 2000 anni. In un percorso itinerante che dal Ghetto conduce alla prima parte di Trastevere scopriremo la storia millenaria di questi luoghi a partire dall’arrivo degli ebrei a Roma fino all’epoca contemporanea. Scoprirari l’intera storia del popolo ebraico dai primi insediamenti ai giorni nostri visitando i loro luoghi e, soprattutto, approfondendone la cultura attraverso i segreti raccontati dal dedalo di strade e vicoli che caratterizzano il ghetto.



Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio davanti al Portico d’Ottavia (Via del Portico d’Ottavia)

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6

Div.abili: assenza di barriere architettoniche

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione