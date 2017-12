La stella del Natale tra astronomia e religione

Cosa videro realmente i tre Re Magi? Una cometa, un pianeta, una stella che esplode o qualcosa di più esoterico? A rispondere saranno gli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) in occasione dell’Astroincontro “La stella del Natale” di venerdì 15 dicembre all’Osservatorio “Fuligni” di Rocca di Papa. L’evento divulgativo scientifico si colloca nel fitto calendario di Astroincontri in Osservatorio promossi dall’ATA per favorire la scoperta del cosmo e diffondere interesse verso l’astronomia.



Ad aprire l’evento sarà una presentazione divulgativa sulla stella del Natale a cura della Dottoressa Antonietta Guerrieri, esperta operatrice dell’ATA. Il pubblico verrà condotto in un affascinante viaggio a ritroso nel tempo, in cui astronomia e religione si fondono insieme, alla scoperta della verità riguardante la stella che illuminò il cammino dei Re Magi. Alla presentazione seguirà l’osservazione guidata del cielo a occhio nudo e con il telescopio della cupola dell’Osservatorio.