La stazione Museo San Giovanni della Metro C: visita guidata

Archeologia alla Stazione Museo San Giovanni della Metro C: Visita Guidata.



Una discesa nella storia e nell'archeologia di Roma.



Una discesa nel vero senso della parola nella Storia e nell'Archeologia di Roma! La stazione museo San Giovanni della Metro C della Capitale ci consentirà di viaggiare indietro nel tempo dall'Età Moderna, passando per l'Età Imperiale, fino ad arrivare alla Preistoria. Ritrovamenti unici come noccioli di pesche, arnesi agricoli, un cesto, conchiglie, una scarpa, sistemi di irrigazione di una fattoria e tante altre sorprese, vi faranno vivere Roma nei vari strati archeologici, guidati da Cicero in Rome per non perdersi lungo la strada.



- Evento adatto a tutta la famiglia dai 7 anni in su (senza attività didattica) -



Avviso importante: Cicero in Rome è un'associazione culturale privata e non rappresenta il museo/area archeologica. Per ogni informazione su questa attività contattate noi e non quest'ultimo.



Dove:

Stazione San Giovanni Metro C, zona San Giovanni, Roma

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento)



Quando:

Domenica 13 Gennaio 2019 dalle 11:00 alle 12:30 circa

Vi ricordiamo che il 13 gennaio rientra nell'iniziativa Domeniche Ecologiche, che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico e gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6, nella Ztl Fascia Verde del Pgtu, nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30 (Le date e gli orari potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, a oggi non previsti e non prevedibili). La stazione San Giovanni della Metro C è facilmente raggiungibile tramite la metropolitana stessa (anche Metro A) o tramite numerosi autobus. I mezzi pubblici saranno potenziati per l'iniziativa.



Costo dell'Evento:



Visita Guidata 10 € (Under 15 anni 7 €) - biglietto d'ingresso non incluso -

Raggiunti i 10 partecipanti saranno affittate le radioline con auricolari per l'ascolto della voce della guida dal vivo, al costo di 2 € a persona obbligatori per tutti.



+ Biglietto d'Ingresso Metrebus Roma:

- Biglietto Integrato a Tempo 1,50 €

- Possessori abbonamento Metrebus Gratis

Per ulteriori dettagli su tipologie di biglietti e abbonamenti consultare il sito web o le biglietterie Metro Roma.



Numero adesioni:

Minimo 8, massimo 25 partecipanti



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Guida Ufficiale Autorizzata:

Dott.ssa Simona Moscadelli



Come partecipare:

Attenzione: altre modalità non incluse nel seguente elenco renderanno automaticamente nulla la prenotazione, inoltre ogni prenotazione potrà contare un massimo di quattro individui (a meno che non si tratti dello stesso nucleo familiare che potrà eccedere tale limite).



- CONSIGLIATO (canale preferenziale per la prenotazione) compilando il Modulo Online al link http://goo.gl/forms/5eSshrJXrWRtMPrC2 scrivendo la parola chiave METRO C SAN GIOVANNI alla voce nome evento.



- OPPURE scrivendo via email a simoscad@gmail.com specificando il titolo dell'attività che si vuole svolgere, il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età, un numero di cellulare e un cognome di riferimento.



- Solo se NON è possibile accedere a una connessione internet, inviando un sms al numero 3475034600 specificando il titolo dell'attività che si vuole svolgere, il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età ed un numero di cellulare come riferimento. Va comunque fornito anche un indirizzo di posta elettronica per ricevere la email di notifica.



Attenzione (comunicazione generica):

Entro 24 ore prima dell'evento vi sarà inviata una email di notifica con tutti i dettagli per l'appuntamento, il materiale da portare, consigli sull'abbigliamento e il programma della visita. Allo stesso modo vi sarà comunicato via email se ci sono problemi con il raggiungimento del numero minimo o se c'è la lista d'attesa, se parte la visita o meno, se ci sono variazioni a causa del meteo o varie ed eventuali. Tenete insomma sotto controllo la casella di posta elettronica. Grazie!



Note importanti (comunicazione generica):

- Se 24 ore prima dell'orario di partenza prefissato non sarà raggiunto il numero minimo richiesto, l'evento sarà annullato, previo avviso a tutti i partecipanti già prenotati.

- I nostri eventi si tengono con qualsiasi condizione meteo, in caso di condizioni avverse estreme saremo noi ad annullare avvisando tutti i partecipanti.

- Cicero in Rome è un'associazione culturale, tutti i dettagli per l'iscrizione (inclusa nel costo dell'evento e solo per chi ha compiuto 18 anni) saranno inviati via email in seguito alla richiesta di adesione ad un nostro evento.

- Cicero in Rome declina ogni responsabilità per eventuali tempi d'attesa dipendenti dall'organizzazione di musei o aree archeologiche e per eventuali file.

- L'eventuale aumento improvviso e inatteso del costo dei biglietti d'ingresso di enti museali e aree archeologiche non è responsabilità di Cicero in Rome.



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it

Telefono 347 50 34 600

Sito Web http://ciceroinrome.blogspot.it/

