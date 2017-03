La stanza silvestre Alberi e piante della Flora romana. Quattro incontri serali con Antimo Palumbo Storico degli alberi Primo incontro : Alloro. Corniolo.Lampone Amaranto. Associazione Flora romana. Viale Regina Margherita 176 Roma. La Stanza silvestre è il titolo di un nuovo ciclo di quattro conferenze organizzate dall'associazione Flora Romana tenute da Antimo Palumbo, scrittore e storico degli alberi. In ogni conferenza della durata di novanta minuti, accompagnati da immagini e didascalie, si potranno scoprire le informazioni botaniche, storiche e mitologiche di due alberi e due piante della Flora romana. Gli incontri si svolgeranno a Roma in Via Regina Margherita 176 La partecipazione è riservata ai soci dell'Associazione Flora Romana (ed è a numero chiuso, massimo 12 persone) con la seguente modalità : contributo di 8 euro e tessera gratuita; abbonamento ai quattro incontri 25 Euro e tessera gratuita . Per iscriversi ai singoli incontri è necessario un sms di conferma ( entro le ore 12 del sabato ) al numero 339/762.50.85 o un messaggio alla segreteria telefonica del 06/43.86.318. La partecipazione all'incontro sarà confermata da un Sms di risposta. Le prenotazioni si possono seguire in questo blog nella pagina booking aggiornata in tempo reale. http://lastanzasilvestre.blogspot.it/