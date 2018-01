La stanza segreta della Piramide Cestia e il Cimitero Acattolico

Tombe antiche e tombe più moderne... Le necropoli come campo di indagine per scoprire le civiltà che le hanno realizzate.



Bianca e perfetta come una gemma splendente la piramide Cestia, pochi lo sanno, era solo una delle varie piramidi presenti di Roma. L'unica pervenuta ai giorni nostri, ed ancora incredibilmente in armonia con il respiro della città moderna, da molti secoli è uno dei monumenti più visitati della città. Roma Fuit entrerà con voi dentro la piramide, vi svelerà i segreti della Camera Sepolcrale e vi racconterà i desideri di ostentazione di un uomo del primo secolo a.C. che la volle per la sua sepoltura.

Ironia della sorte, gli acattolici nel 1700 scelsero i prati all'ombra della piramide per le loro ultime dimore, così oggi, fra pini, cipressi, mirti, allori, rose e camelie, riposano personaggi famosissimi scrittori pittori, scultori, storici, archeologi, diplomatici, scienziati, architetti e poeti. Roma Fuit leggerà insieme a voi molti dei suggestivi epitaffi da loro e per loro lasciati.



Il 18 febbraio, ore 09.40 (vi suggeriamo di venire con almeno 10 minuti di anticipo).



Appuntamento: Via Caio Cestio, 6, 00153 Roma

Durata: un'ora e quarantacinque circa.



Le prenotazioni sono obbligatorie: compilate il modulo al seguente link http://www.romafu.it/contatti/ con oggetto "piramide" e nel messaggio il numero dei partecipanti, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, nr. di partecipanti e nr. di cellualare.



Il contributo per la visita guidata è di:

15 € per i soci e non.

Il pagamento sarà effettuato in loco.



Per chi non fosse socio, il costo del tesseramento con validità annuale solo per questa occasione sarà gratuito.



Potrebbe accadere l'eventualità di dover dividere in due parti il gruppo per entrare nella piramide se le prenotazioni supereranno le 20 unità.



Vi chiediamo gentilmente di avvertire tempestivamente qualora aveste impedimenti a partecipare alla visita, al fine di offrirvi un servizio più fluido e preciso.