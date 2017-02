La spallata al Teatro Agorà 80

Gli avvenimenti si svolgono in una modesta casa di una borgata romana ed hanno come protagonisti i sogni di quattro giovani che, con le loro aspirazioni , cercano di riscattarsi da una vita di duro lavoro e di sacrifici come quella dei loro genitori ,vogliono evolversi ma le circostanze li costringono ad adattarsi alla loro purtroppo realtà, ad interrompere i loro voli pindarici , a dire addio ai loro poveri sogni purtroppo malinconicamente perduti . -Avviso ai Soci- Teatro Agorà 80