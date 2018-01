"La solidarietà ti fa bella": messa in piega a favore delle neomamme con sclerosi multipla

Domenica 14 gennaio, all'Accademia L'Oréal Roma, si svolge l'evento "La solidarietà ti fa bella", organizzato dalla Sezione di Roma di AISM. Dalle ore 10,30 alle 16,30 donne e uomini possono effettuare una messa in piega, ad offerta libera, interamente a sostegno del progetto "soSMamma" di AISM Roma, in collaborazione con l'Ambulatorio SMamma del Policlinico Tor Vergata, a favore delle neomamme con sclerosi multipla.

È vivamente consigliata la prenotazione.

All’evento partecipa la testimonial di AISM Roma Alice Paba, cantautrice di grande talento e di successo che nel 2016 vinse il talent show The Voice of Italy e nel 2017 partecipò al Festival di Sanremo.



Alle ore 12 è in programma il talk “L’esperienza della maternità: confrontiamoci”, che vedrà la partecipazione di molte istituzioni locali, associazioni e realtà del territorio, sul tema della maternità e delle difficoltà da affrontare nel primo anno di vita del bambino. In particolare, si approfondiranno i problemi delle neomamme e si parlerà dei servizi offerti dalle associazioni e dalle altre realtà territoriali, per sopperire alle carenze nella sanità e in tutti gli altri settori.



Alle ore 15 ha luogo una sfilata di moda di Pinda Kida, persona con sclerosi multipla, volontaria AISM Roma. Giovane originaria del Mali, designer, nasce come grafica pubblicitaria, ma ha sempre avuto la moda dentro.



Nell’Accademia L’Oréal Roma sarà presente uno spazio baby organizzato da Le Feste del Viandante, per permettere alle mamme e ai papà di effettuare la messa in piega e seguire gli eventi, lasciando i bambini a giocare in uno spazio a loro riservato.



L'Accademia non è accessibile ai disabili, ma per tutte le persone che non possono raggiungere l'Accademia è possibile effettuare una messa in piega a domicilio grazie al servizio offerto da Moovage, prendendo un appuntamento per tempo.



Si può sostenere il progetto "soSMamma" anche on line, è attiva la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela, si può effettuare una donazione al link www.eppela.com/sosmamma



Per informazioni e prenotazioni:

tel.06/4743355 – cell. 3454056894

email: valentina.castellani@aism.it

Facebook: Aism Roma