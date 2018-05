La Soffitta a Monteverde: mostra di antiquariato

Quaranta selezionati espositori, ogni seconda domenica del mese (esclusi luglio ed agosto) proporranno i loro tesori: oggetti d’epoca, vintage, vecchi merletti, stampe, quadri, penne stilografiche, dischi, piccolo mobilio, vinile, numismatica.

In un grazioso teatrino circondato da un rigoglioso giardino, come nei più caratteristici mercatini inglesi, continuano a partire dal 10 giugno, le mostre di piccolo antiquariato e collezionismo a Monteverde Vecchio.

A due passi da villa Phampili, in via San Pancrazio 7 all'interno del teatro San Pancrazio, questo signorile quartiere si prepara ad accogliere un vivace mercatino. Un modo diverso di trascorrere la domenica immersi nelle curiosità e le memorie storiche del passato.

L’ingresso al pubblico al Mercatino Monteverde, assolutamente libero, è consentito dalle 10 fino alle 19.

tel 327 1559709

email: soffitta.monteverde@gmail.com

Gallery