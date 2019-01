La Soffitta a Monteverde: antiquariato e collezionismo

Domenica 13 gennaio, mercatino di antiquariato e collezionismo a Monteverde vecchio, Roma.



Piccolo è bello. Questo è il nome per il mercato di antiquariato e collezionismo organizzato a Monteverde Vecchio per il secondo anno consecutivo. Per questa edizione di gennaio, in una giornata che si preannuncia particolarmente fredda, tutti gli stand saranno al chiuso con riscaldamento centralizzato. Un'edizione limitata con venticinque espositori selezionati provenienti dal Lazio, dalla Toscana e dall'Umbria.



Come nell'edizione passata, offriranno i loro tesori: oggetti d'antiquariato, vintage, vinile, vecchi merletti, stampe, dipinti, penne stilografiche, piccoli mobili, numismatica e vecchie macchine fotografiche. Da non perdere lo stand di libri con occasioni per tutti, e la gioielleria vintage degli anni '40.



Il mercato in stile londinese si svolge nel teatro di San Pancrazio e nel giardino antistante. E' vicino all'ingresso della villa Doria Pamphilj, in una piccola oasi di tranquillità. L'ingresso al pubblico al mercato dell'antiquariato, assolutamente gratuito, è consentito dalle 10.00 alle 19.00.

