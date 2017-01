"La signorina Else" ad Essenza Teatro

Raccontare i sensi di colpa, l'offesa, l'intima perdita dell'adolescenza spezzata, in un continuo rimbalzare fra Else è il suo pensiero. La lotta che nasce fra moralità e immoralità, fra bene e male, fra giusto o sbagliato, porterà la nostra Else alla decisione fatale. Un cast scelto per stigmatizzare al meglio l'inquietudine giovanile nel momento in cui la vita ti mette di fronte a te stesso. Il Teatro delle Emozioni di Paolo Perelli mette a nudo in questa ultima nuova regia la dolce, poetica e struggente fragilità del diventare donna a tutti i costi. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA allo 06 521 6576 o al 3313479319 oppure inviando un email a info@essenzateatro.it (venerdì alle ore 20, sabato doppia replica alle ore 16 e alle ore 20, domenica alle ore 18) L'ingresso è gratuito per i soci dell' Associazione Culturale Essenzateatro. Con la tessera associativa annuale (15 euro) è possibile entrare gratuitamente a tutti gli spettacoli della stagione 2017: http://www.essenzateatro.it/stagione-2017