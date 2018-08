“La Sibilla e l’Oracolo” è un’altra tappa che conduce Antonio Bilo Canella e gli artisti che con lui collaborano in questo progetto (Maria Borgese, Alessia D’Errigo, Claudio Marrucci e Theo Allegretti) a proseguire il lavoro sulla “rivitalizzazione” dei monumenti nazionali, questa volta a contatto con il famoso sito archeologico delle Tredici Are e dell’Heroon di Enea, considerato come “Sol Indiges”, padre fondatore della civiltà Romana.

Inoltre il progetto si propone ambiziosamente di recuperare il senso di “sacralità” nell’arte, in particolare nell’arte contemporanea: infatti, con la “Performazione”, tecnica artistica che evolve e supera il teatro tradizionale creata dallo stesso Antonio Bilo Canella, i performers accompagneranno il pubblico ad immergersi negli stessi processi che anticamente governavano la consultazione dell’Oracolo della Sibilla cumana.

A facilitare il percorso del pubblico verso l’evento finale di arte contemporanea (Performazione), gli artisti hanno preparato una serie di tappe attraverso l’area archeologica, che ci condurranno gradualmente verso la celebrazione finale oracolare.

La prima accoglienza, curata dallo stesso A. B. Canella e dallo scrittore Claudio Marrucci, avverrà con un’introduzione in stile divulgativo e leggero sui materiali dell’Eneide oggetto del lavoro (VI° canto dell’Eneide) e sulla necessità della Poesia oggi: le moderne scoperte della fisica quantistica verranno accostate al processo oracolare della Sibilla a dimostrare le attuali capacità curative ed evolutive della poesia.

Poi si procederà per un viaggio simile a quello che fa Enea con la Sibilla nell’Ade (inferno, purgatorio e paradiso dei classici) dall’Heroon attraverso le Are antiche, incontrando alcuni dei personaggi citati nell’Eneide: Alessia D’Errigo e Maria Borgese racconteranno al pubblico con la loro arte rispettivamente la Sibilla e la regina Didone. Gli spostamenti saranno condotti e musicati in improvvisazione da Theo Allegretti con strumenti acustici di diverse e antiche tradizioni etniche. Solo alla fine si arriverà, con lo sfondo del tramonto nella campagna romana, alla fase finale, dove la Performazione, condotta da tutti i performers già citati e con Allegretti al piano elettrico, si intreccerà con la rigenerazione del processo oracolare: lo stesso canto dell’Eneide commentato all’inizio sarà spezzato in frammenti dati al pubblico che verranno casualmente reintrodotti all’interno della performance, determinando e cambiandone il corso.

Il progetto ha vinto il bando dell’estate pometina ed è perciò finanziato dal Comune di Pomezia e dal CineTeatro di Roma (www.cineteatro.it) per la parte privata.

Idea e concetto del progetto: Antonio Bilo Canella (creatore e fondatore della Performazione). Performers: Antonio Bilo Canella, Maria Borgese, Alessia D’Errigo.

Musiche dal vivo: Theo Allegretti

Commento e introduzione ai temi dell’Eneide: Claudio Marrucci.