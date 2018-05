“Il teatro da favola” torna nella sua ultima data stagionale con lo spettacolo amato da bambini e bambine, da mamme e papà e da nonni e nonne: “La scuola dei Principi e delle Principesse”.

Nel Regno di Fantàsia la Regina decide di cercare un erede anche tra le persone del popolo e così il Granduca Barbagrande estrae a sorte tra la gente “normale” un ragazzo e una ragazza per farli entrare nella famosa scuola del Regno di Principi e Principesse diretta da Cenerentola . Entreranno nella scuola la dolce e graziosa Sofia ed il rozzo ma comicissimo meccanico Romolo. Dovranno competere con i cattivi della Storia : la contessa Iriza e il marchese Volitone, ma alla fine il Bene Trionfa sempre.

TUTTI I BAMBINI VERRANNO PREMIATI CON IL DIPLOMA DI PRINCIPE E PRINCIPESSE

La scuola dei Principi e delle Principesse

- DURATA 40 MINUTI

- l’area archeologica è completamente al coperto, in caso di pioggia lo show ha regolare svolgimento;

- LA PRENOTAZIONE HA VALIDITÀ FINO 20 A MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLO SHOW, SCADUTO IL TERMINE I BIGLIETTI VENGONO VENDUTI;

- lo show è consigliato dai 3 ai 99 anni;

- l’audio guida, anche per bambini, per la visita dell’area archeologica è gratuita salvo disponibilità;

- in caso di disdetta inviare la comunicazione ad info@Stadiodomiziano.com o contattare lo 06 68 80 53 11.