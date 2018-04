Sei un cantautore? Hai un duo/trio o una band?

Hai tante di quelle idee che ti escono le note anche dal naso? La passione per la musica e le parole? Sperimenti nuove sonorità?



Ti proponiamo "La Scimmia Contest"

Un contest musicale completamente GRATUITO tutti i Giovedi del mese di Maggio (dal 3 al 31), al Drake Pub.



Il nostro intento è di promuovere i talenti che stanno nascendo nelle camere da letto, nelle sale prova, nelle periferie e che hanno un sogno, il sogno di vivere di e per la musica, dando a tutti la possibilità di esibirsi, confrontarsi, scoprirsi.



Il concorso è aperto a progetti INEDITI in 3 categorie:

- Cantautori/Cantautrici

- Duo/Trio

- Band



Per partecipare scarica il modulo qui:

http://www.steefano.com/modulo-iscrizione-la-scimmia-contest/



Compilalo e invialo a:

eventi@drakepub.it



oppure scrivi un messaggio a Drake Pub o Keep Music Alive



CHI PUO’ PARTECIPARE? Il concorso è aperto a concorrenti, cantautori/cantautrici, duo/trio e band, che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione al concorso. L’ iscrizione si effettua mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo allegato al presente regolamento.



CI SONO REQUISITI SPECIFICI?

- SUONARE MUSICA ORIGINALE/INEDITA

- E’ richiesto un repertorio alle spalle di composizioni originali almeno dai 20 ai 30 minuti per l’accesso al concorso, poichè, in caso di vittoria l’artista/band dovrà sostenere uno show dell’analoga durata.



COME FARE PER PARTECIPARE?

I partecipanti devono far pervenire, la domanda di iscrizione indirizzata a:

eventi@drakepub.it

Allegare breve presentazione/bio e EPK (i.e. Foto, Video, Scheda Tecnica, Stage Plot) con indirizzo completo, numero di telefono e dati anagrafici, i quali varranno come autocertificazione.



COME SI SVOLGE?

Le domande di iscrizione pervenute saranno esaminate e i progetti ritenuti idonei saranno ammessi al contest.

Ogni sera si esibiranno 2 cantautori - 2 duo/trio e 2 band ad eliminazione diretta.

I vincitori di ogni serata si scontreranno durante la finale, il 31 maggio.

Tutti coloro che avranno fatto pervenire in tempo utile la richiesta di iscrizione saranno avvisati per tempo della data dell’esibizione in base alla categoria d’appartenenza (cantautori, duo/trio, band).

Le date sono: Giovedì 3 MAGGIO Giovedì 10 MAGGIO Giovedì 17 MAGGIO Giovedì 24 MAGGIO Giovedì 31 MAGGIO (finale)



CHI DECRETERA’ IL VINCITORE?

La giuria, presente ad ogni data, sarà formata da: - Giuria Popolare (amici e parenti, avventori del pub e invitati delle band, passanti) - Giuria di Qualità (professionisti del settore/mondo dello spettacolo/industria discografica)

La modalità di votazione sarà descritta prima dell’inizio di ogni serata.



CI SONO LIMITAZIONI/REGOLE ?

Tutti i concorrenti dovranno esibirsi dal vivo. Non è ammessa l’esibizione in play-back, fatta eccezione per eventuali sequenze (ProTools etc.), parte integrante dell’arrangiamento.

I partecipanti, iscrivendosi, sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali violazioni dei diritti di terzi in ordine alla propria esibizione. L’organizzazione ha facoltà di abbinare al concorso iniziative di carattere pubblicitario. La registrazione e messa in onda della manifestazione da parte di Radio e/o Social Media ed ogni altra iniziativa tesa a pubblicizzare il concorso mediante l’utilizzo dell’immagine dei concorrenti, non comporta compenso alcuno ai partecipanti, in nessuna fase.

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. In caso di modifiche significative, esse saranno portate a conoscenza dei concorrenti prima dello svolgimento del concorso.



COSA SI VINCE?

1 PREMIO: Al vincitore di ogni categoria (1 cantautore, 1 duo/trio, 1 band) sarà garantita l’esibizione di apertura della seconda serata del DRAKE SUMMER FESTIVAL (10 Giugno 1018).

+ Set Foto HQ + Video Performance al Drake Summer Festival + Promozione Artista/Brano + Maglietta Drake Pub + Bicchiere Brandizzato + Gadget = VALORE 300 Euro

2 PREMIO:

Premio Keep Music Alive + Promozione Artista/Brano + Maglietta Drake + Becchiere + Gadget = VALORE 200 Euro

3 PREMIO:

Promozione Artista/Brano + Bicchiere + Gadget = VALORE: 100 Euro