Giovedì 12 gennaio, alle ore 18,30, presso l'Aula magna del Rettorato, avrà luogo il secondo evento della serie "La Sapienza di Fryderyk Chopin", iniziativa nata dalla collaborazione fra la Sapienza Università di Roma e l'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, con il supporto dell'Istituto Nazionale Fryderyk Chopin di Varsavia e della IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti. Il pianista Krzysztof Książek eseguirà la Fantasia op. 49 e due Ballate ed il concerto sarà introdotto dal prof. Franco Piperno, Delegato alle iniziative culturali di Ateneo. La rassegna intende contribuire alla conoscenza della cultura polacca in seno alla comunità universitaria tramite una serie di sette lezioni-concerto. Allo scopo, l'Istituto Nazionale Fryderyk Chopin di Varsavia ha selezionato alcuni giovani eccellenti pianisti polacchi per l'esecuzione di brani di Chopin, secondo un progetto artistico elaborato dalla Sapienza ed ha invitato alcuni musicologi docenti universitari di atenei polacchi e italiani ad introdurre i concerti con una breve presentazione delle musiche in programma.