La salute vien ridendo

ROMA - Uno show che vi lascerà a bocca aperta…Parola dei Comici Camici e di Monsieur David vi invitano domenica 14 gennaio (ore 10,30) gratuitamente (ma con prenotazione) al Teatro Manzoni in via Monte Zebio (piazza Mazzini) a Roma per uno spettacolo unico nel suo genere il cui divertimento è garantito da tanti ingredienti: la magica poesia di un artista incredibile come Monsieur David and Friends, il gioco, i colori e tanti trucchi dei clown, oltre alla prestigiosa cornice di uno dei teatri storici della Capitale.



Organizzato dalla Onlus Comici Camici e dal loro team di clown dottori, lo spettacolo dal titolo più che bizzarro, ‘La maison du pied’, vedrà Monsieur David (Davide Rausa), straordinario artista che arriva direttamente da trasmissioni quali Colorado e Domenica In, aprire al pubblico le porte del suo meraviglioso mondo fatto di emozioni e fantasia, facendo tornare gli adulti bambini, con i bambini a bocca aperta nell’osservare l’incanto della sua incredibile arte.



“La giornata del 14 vuole essere il nostro personale ‘grazie’ a quanti ci sostengono - spiega la clown dottoressa ‘Ercolina’ dei Comici Camici - a chi parteciperà perché curioso di conoscerci per la prima volta e al territorio che ci ha accolti con tantissimo affetto.” La Cooperativa Sociale Onlus Comici Camici, infatti, da più di dieci anni è impegnata in diverse realtà ospedaliere e sociali a Roma e dintorni: “In tutti questi anni - prosegue la clown dottoressa ‘Ercolina’ - abbiamo potuto constatare quanto l’incontro tra un Clown Dottore e un bambino o un adulto in difficoltà generi un vero e proprio effetto benefico sulla malattia tanto da far diventare l’umorismo, l’allegria e il sorriso una terapia.”



Uno spettacolo difficile da mancare, quindi, che sarà preceduto dall’estrazione finale della Clowndotteria, la lotteria solidale natalizia di raccolta fondi a supporto dei progetti della Cooperativa Onlus Comici Camici.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per motivi di capienza del teatro la prenotazione dei posti è obbligatoria. Per prenotare scrivere a prenotazioni@clowndotteria.it oppure a info@comicicamici.it