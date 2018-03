La saltellante data della Pasqua

Perché la data della Pasqua non è fissa? Scopritelo venerdì 30 marzo alle ore 21:00 all’Osservatorio astronomico “Fuligni” di Rocca di Papa. In programma un entusiasmante Astroincontro che esplora il legame tra la festività cristiana e il calendario lunare. L’evento divulgativo scientifico si inserisce nel fitto calendario di Astroincontri in Osservatorio, promossi dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) per favorire la scoperta del cosmo e diffondere interesse verso l’astronomia.



Ad aprire l’Astroincontro sarà la presentazione divulgativa sulla saltellante data della Pasqua, che si celebra la domenica successiva alla prima luna piena di primavera, a cura del Dott. Paolo Paliferi, esperto divulgatore dell’Associazione. “Si partirà col fare alcune importanti considerazioni sul concetto di tempo e sulle sue misure – spiega Paliferi – Si passerà brevemente a esaminare il calendario romano con le modifiche di Giulio Cesare e di Gregorio XIII° che hanno permesso di indicare con precisione la data dell’equinozio di primavera, elemento indispensabile per la definizione della data della Pasqua. Analizzeremo poi le differenze tra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana, senza tralasciare il Concilio di Nicea che ha stabilito in modo preciso la data in cui ogni anno deve cadere la Pasqua – prosegue l’esperto – Si parlerà infine delle tecniche per individuare il plenilunio dopo l’equinozio di primavera, verranno esaminati gli elementi tecnici (numero d’oro ed epatta) necessari a individuare questa data, il metodo matematico indispensabile per ricavarli e i sistemi attuali per ottenere le tabelle con la data della Pasqua per centinaia e migliaia di anni futuri”.



Alla presentazione divulgativa seguirà l’osservazione guidata, a occhio nudo e con il telescopio della cupola dell’Osservatorio, di tutti gli oggetti celesti visibili.



Per partecipare all'evento occorre prenotarsi inviando una mail a segreteria@ataonweb.it