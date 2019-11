La sagra del Fritto: supplì, arancini e tanto altro

Sagra del Fritto - Via Federico Turano 44 La Rustica Physical Village. Il Weekend dedicato ad una delizia nostrana: Fritti italiani, Suppli, Arancini e molto altro!

Sabato 23 Novembre dalle ore 16.00 e domenica 24 Novembre dalle 12:30 saranno le più rinomate friggitorie, pizzerie e aziende romane a sfidarsi per conquistare il titolo di " Il Fritto Maestoso 2019". Vi attenderanno tante gustose proposte di fritti ,I Calzoni ,Panzerotti Pollo Fritto,Arancini , gli immancabili Supplì classici al ragù e al sugo vegetale, ed ancora cacio e pepe, 'nduja, pesto,pancetta, cicoria,

Fiori di Zucca e Alici, Polpettine di carne,Baccalà ,Mozzarelle in carrozza,pizzottelle Napoletane ,Moscardini e pesce fritto.



Stand Gastronomici

Musica Live

Area Restaurant Interna

Area Bambini

Area Parking

Area Relax Outdoor

Contest FRITTO MAESTOSO 2019



Saranno presenti anche stand dedicati agli hamburger e alle patatine, alla pizza e piadine , e al cibo vegano.

Durante il Fritto Festival in serata ci sarà musica con live band e dj set.

La finalità del Festival è far riscoprire al grande pubblico i migliori sapori artigianali e locali.



INFORMAZIONI & SUGGERIMENTI

Ma si paga l'ingresso?

L'ingresso è gratuito per tutta la durata dell'evento!



Io sono vegano! Come la mettiamo?

Abbiamo pensato anche ai vegani con una proposta dedicata!

Saranno presenti anche stand dedicati agli hamburger e alle patatine, alla pizza e alla mortadella, al cibo vegano appunto.



Posso portare con me cibo e bevande?

No all' interno del locale troverai tutto



Come posso prenotare gli accrediti ?

A Roma il supplì è un’istituzione, per quanto non antichissima. È una polpetta di riso di forma allungata con ragù di carne con il pommidoro, impanata due volte e (possibilmente) fritta nello strutto, altrimenti nell’olio di oliva.

La parola supplì deriva probabilmente dal francese surprise e la sorpresa è proprio il suo ripieno, la mozzarella filante. La prima testimonianza scritta della presenza di questo bocconcino fritto è del 1874: nel menu della Trattoria della Lepre a Roma compaiono con il nome di soplis di riso.

Inizialmente il venditore di supplì girava per strada la sera per i vicoli di Roma con uno scaldavivande o caldara colma d’olio strillando: “Calli bollenti! Supplì di riso!” e si metteva in qualche angolo nelle piazze, durante le fiere, le corse o il mercato; spesso ci abbinava il baccalà in pastella o le mele. Ora è facile trovarlo in tutte le pizzerie e nelle varianti più incredibili compare anche nei menu di una serie di ristoranti di buona levatura, ma è rimasto sempre uno street food, da mangiare con le mani e possibilmente per strada.



Dove si terrà L evento ???

La Rustica -Via Federico Turano 44



Vuoi aprire il tuo Street Food o il tuo stand di artigianato scrivi sulla pagina o manda una email roma.festival2000@gmail.com